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حكـم الإسـلاموييـن… شبـح الرعـب
أعادت مشاهد هروب الأفغان من حكم الإسلامويين، أسئلة عريضة إلى الواجهة، تسائل في المقام الأول، الداعين إلى دولة الخلافة، والذين ملؤوا الدنيا صراخا بتحكيم الإسلام في بلدان شمال إفريقيا والشرق الأوسط، على الطريقة التقليدية، فبعد سطو حركة طالبان على السلطة في أفغانستان، لم نر الحالمين بالخلافة يهاجرون إلى أرض “الميعاد”.أكمل القراءة »
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