أخبار الصباح
أخبار الصباح
< حرائق استمعت مصالح سرية الدرك الملكي بشفشاون، إلى 16 شخصا يقطنون بمحيط الغابات، التي التهمت النيران 1100 هكتار منها بضواحي المدينة، خلال الأسبوع الماضي، دون أن يتبين أن الأمر مدبر. وأوضح مصدر “الصباح” أن النيابة العامة التمست الاستماع إلى هؤلاء من أجل الاستئناس، أملا في الوصول إلى ما يفيدأكمل القراءة »
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