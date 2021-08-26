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حركة طالبان من النشوء إلى السقوط

منذ ساعتين
تسلمت حركة طالبان السلطة في أفغانستان عام 1994، وعلى وقع أحداث شتنبر 2001 أسقطت الحركة، ومن البداية المفاجئة على يد مجموعة من طلبة المدارس الدينية إلى السقوط الدراماتيكي بفعل قوات التحالف تقودها الولايات المتحدة الأمريكية، هناك أسرار كثيرة ولعبة كبرى مارستها أجهزة استخبارات وتقاطعت فيها مصالح دول كبرى، والنتيجة كانتأكمل القراءة »


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