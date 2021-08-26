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مافيا تركية تكبد المغرب خسائر بالملايير
تهرب سنويا أطنانا من الذهب ووقف رخص التصدير المؤقت فضح الأمر كشفت مصادر “الصباح” عن عمليات تهريب كبرى للذهب نحو المغرب، تشرف عليها مافيا تركية بتواطؤ مع مغاربة، افتضح أمرها بعد قرار السلطات المغربية وقف العمل برخص التصدير المؤقت التي تسمح للصناع والحرفيين بتصدير حلي ومجوهرات لإعادة تصنيعها في الخارج،أكمل القراءة »
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