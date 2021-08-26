الرياضة
لجنة لدراسة شروط التعاقد مع الأجانب
عشرة لاعبين من أصل 132 يمارسون في البطولة يتوفرون على عشر مباريات دولية تدرس جامعة كرة القدم، إمكانية إلغاء شرط عدد المباريات الدولية بالنسبة للاعبين الأجانب. وشكلت الجامعة لجنة تقنية لدارسة الموضوع وإيفادها بتقرير مفصل عن الوضعية الحالية بالبطولة. ولم تستبعد مصادر متطابقة أن يكون التقرير حاسما في إلغاء القرار،أكمل القراءة »
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