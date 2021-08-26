الرياضة
فينالدوم سعيد بباريس
عبر الدولي الهولندي جورجينو فينالدوم، عن سعادته بالوجود في العاصمة الفرنسية باريس، ناشرا صورة على صفحته في «إنستغرام». وانتقل أخيرا فينالدوم إلى باريس، بعد نهاية عقده بليفربول، إذ لم يتوصل إلى اتفاق مع ملاك النادي لتجديد عقده. ولعب فينالدوم مباريات باريس الثلاث في الدوري الفرنسي «الليغ 1»، وساهم في تحقيقأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا