الأولى
وا أسفاه على فراق تبون
المغاربة سيحرمون من “صوص ألجيريان” وأغنية “الله على راحة الله” تحتل الرتب الأولى أعلن رمطان لعمامرة، وزير الخارجية الجزائري، قطع العلاقات مع المغرب، فعلت سحب الحزن المغرب، فمن يضحكهم في الشدائد غير تبون وقفشاته النادرة، ومن يفرج همومهم غير سعيد شنقريحة، قائد أركان الجيش ونياشين بذلته العسكرية الذابلة، ومن سيجلعهمأكمل القراءة »
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