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الداخلية تعلن الحرب على”مجرمي كوفيد”
اعتقال ومحاكمة 9 متورطين وتوجيهات صارمة لمحاربة مزوري “بي.سي.إر” وجوازات التلقيح تقطف لوائح المتورطين في تزوير الوثائق الصحية المرتبطة بتحليلات كوفيد19 وعملية التلقيح، مزيدا من الرؤوس، أغلبهم من العاملين في مؤسسات صحية وفي مختبرات خاصة، يشتبه في صنعهم شهادات تتضمن وقائع غير صحية، يعاقب عليها القانون، في انتظار سقوط المشاركينأكمل القراءة »
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