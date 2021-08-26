الرياضة
23 لاعبة لمنتخب الشابات استعدادا لبنين
حددت الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم شتنبر وأكتوبر المقبلين موعدا، لخوض المنتخب الوطني النسوي لأقل من 20 سنة، الدور الثاني من التصفيات المؤهلة، إلى نهائيات كأس العالم، التي تحتضنها كوستاريكا في 2022. وأعلنت «كاف» أن المنتخب الوطني المغربي النسوي لأقل من 20 سنة سيواجه نظيره البينيني خلال الفترة بين 23 و25أكمل القراءة »
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