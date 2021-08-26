حوادث
11 سنة سجنا لسارقي النساء بفاس
وزعت غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية فاس، مساء الاثنين الماضي، بتفاوت 11 سنة سجنا نافذا على لصين في عقديهما الثاني، يستعملان دراجة نارية في رصد ضحاياهما بأماكن مختلفة، خاصة من النساء والاستيلاء على ما بحوزتهن تحت التهديد بالسلاح الأبيض. وحكمت على سائق الدراجة النارية المعتقل بسجن بوركايز ناحية المدينة، ب6أكمل القراءة »
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