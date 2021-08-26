وطنية
“معمرو” الانتخابات يصرون على الترشح
تجديد النخب الذي يرفعه زعماء الأحزاب في قنوات الإعلام العمومي كذبة انتخابية كشفت معطيات وضع الترشيحات في العمالات والأقاليم، عن عودة «الوجوه المألوفة» إلى واجهة الأحداث، ضاربة شعار تجديد النخب، الذي ترفعه جل الأحزاب في الصفر، وهو ما يسائل زعماء الأحزاب، عن استمرار هذه الظاهرة، التي تشكل فضيحة انتخابية بماأكمل القراءة »
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