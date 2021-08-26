وطنية
لائحة نسائية مائة بالمائة بمراكش
بوجريدة أكدت أن لائحة الحركة تضم كفاءات خبرت العمل الجمعوي لسنوات نجح حزب الحركة الشعبية بمراكش في انتزاع مقاطعة بكاملها ليزكي لائحة خاصة بالنساء 100 في المائة، في تجربة تعتبر الأولى على الصعيد الوطني، إذ لم يسبق أن قدم أي حزب لائحة كلها نساء. ويتعلق الأمر بلائحة نسائية وضعت علىأكمل القراءة »
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