الرياضة
3 لاعبين جدد بالزمامرة
نجح المكتب المسير لنهضة الزمامرة في انتداب ثلاثة لاعبين جدد. ووقع الفريق مع عمران فيضي، اللاعب السابق للرجاء الرياضي وشباب المحمدية، للزمامرة لموسمين، بالإضافة إلى يوسف بوعبيد، مدافع من مواليد 1997، لعب سابقا للتكوين المهني. وانضم أيضا عصام الشويخ للفريق نفسه، ووقع لموسمين، إذ سبق له اللعب للوداد الرياضي وعددأكمل القراءة »
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