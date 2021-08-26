الرياضة
فراغ إداري بشباب الحسيمة
خلص الجمع العام الذي عقدته لجنة تصريف أمور شباب الحسيمة لكرة القدم، أحد أندية القسم الأول هواة، بداية الأسبوع الجاري، بالمركب السوسيو رياضي بميراضور بالحسيمة، إلى مواصلة اللجنة تدبيرها شؤون النادي لملء الفراغ الإداري الذي يعرفه الفريق، بعد استقالة الرئيس كريم بنحمو. وحسب ما تم الاتفاق عليه خلال الجمع نفسه،أكمل القراءة »
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