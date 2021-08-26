الرياضة
وجدة ينهي معسكر السعيدية
أنهى مولودية وجدة لكرة القدم معسكره التدريبي الإعدادي، الذي أقامه في منتجع السعيدية، ودام خمسة أيام، استعدادا لمنافسات البطولة الوطنية، تحت إشراف رفيق عبد الصمد، مساعد المدرب. وتميزت التحضيرات بإجراء حصتين تدريبيتين يوميا، الأولى صباحية على شاطئ البحر، والثانية بالملعب، بغية الرفع من منسوب اللياقة البدنية للاعبين. وعرفت التداريب غيابأكمل القراءة »
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