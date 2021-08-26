حوادث
الحبس لزوج عاشر زوجته بطريقة شاذة
مارس عليها ساديته انتقاما منها بعد خصامها مع عائلته أيدت الغرفة الجنحية التلبسية باستئنافية الجديدة، الاثنين الماضي، الحكم الصادر ابتدائيا من قبل ابتدائية سيدي بنور في حق زوج، وحكمت عليه بشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 500 درهم. وحسب مصادر “الصباح”، تم الحكم على الزوج المتهم بعد متابعتهأكمل القراءة »
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