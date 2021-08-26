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حوادث

“ضربة رأسية” تتسبب في مقتل أربعيني

منذ ساعتين
لقي شخص مصرعه، الأحد الماضي، بإحدى الضيعات ببلدة بوفكران ضواحي مكناس، إثر شجار عنيف نشب بينه وبين شخصين آخرين من المنطقة نفسها . وحسب مصادر «الصباح»، فالهالك المسمى قيد حياته (ز.ن) أربعيني فلاح، يتحدر من بلدة كرسيف، تعرض للكمات وضربات عنيفة في أنحاء مختلفة من جسده إثر عراك حاد نشبأكمل القراءة »


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منذ ساعتين
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