حوادث
“ضربة رأسية” تتسبب في مقتل أربعيني
لقي شخص مصرعه، الأحد الماضي، بإحدى الضيعات ببلدة بوفكران ضواحي مكناس، إثر شجار عنيف نشب بينه وبين شخصين آخرين من المنطقة نفسها . وحسب مصادر «الصباح»، فالهالك المسمى قيد حياته (ز.ن) أربعيني فلاح، يتحدر من بلدة كرسيف، تعرض للكمات وضربات عنيفة في أنحاء مختلفة من جسده إثر عراك حاد نشبأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا