الرياضة
شكيليط: لا يمكنني الاستمرار
مدرب «الواف» قال إنه غير مرتبط قانونيا بالفريق ويرفض التدخل في اختصاصاته أكد الإطار الوطني عبد الرحيم شكيليط، مدرب الوداد الرياضي الفاسي، أنه أخطر المكتب المسير بنهاية مهامه رفقة الفريق. وكشف شكيليط، في اتصال مع “الصباح”، أن العقد الذي كان يربطه بالفريق انتهى بنهاية الموسم الماضي، وقال” ليس هذا السببأكمل القراءة »
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