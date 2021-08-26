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الأولى

تحت الدف

منذ ساعتين
من عجائب هذا الزمن الصحافي، أن الغارقين في بحر الأظرفة الدسمة، التي لا تعد ولا تحصى، سواء مع زعماء أحزاب، أو مؤسسات عمومية، وحتى بعض الوزارات، يقدمون الدروس تلو الأخرى في النزاهة والأخلاق ونقاء اليد. سبحان الله، واحد من هؤلاء، الذي تحول إلى “مبتز” من المستوى الرفيع، عن طريق توظيفأكمل القراءة »


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منذ ساعتين
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