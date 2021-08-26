الرياضة
آسفي يهزم الزمامرة وديا
الفريق ينتظر عودة البرازيلي كلاوديو ويواجه الكوكب فاز أولمبيك آسفي على جاره نهضة الزمامرة، بهدفين لواحد، في المباراة الودية التي جمعت بينهما، أول أمس (الثلاثاء)، بملعب القرية الرياضية في حي الشباب بالزمامرة. وتم تغيير مكان إجراء هذه المباراة، بعد الاتفاق بين مدربي الفريقين، وتم تغيير إجرائها من الجديدة إلى الزمامرةأكمل القراءة »
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