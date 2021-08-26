الرياضة
لاعبو الريال يزورون «بيرنابيو»
زار لاعبو ريال مدريد، أخيرا، ملعب «سانتياغو بيرنابيو»، الذي يخضع لإصلاحات جذرية، تهم مدرجاته وسقفه. والتقط لاعبو الريال صورا، قبل مواجهة ليفانتي، الأسبوع الماضي، لحساب الجولة الثانية من الدوري الإسباني، إذ نالت إعجاب العشاق. وحاول النادي تمرير رسالة إلى مكونات الفريق، على أن الجميع يساهم في تطوير النادي، حتى اللاعبين،أكمل القراءة »
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