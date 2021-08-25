وطنية
“خروقات” انتخابات كورونا تتحدى لفتيت
تبادل الاتهامات بين زعماء الأحزاب باستعمال المال واستغلال النفوذ دون تفاعل من لجنته المركزية تعثر عمل اللجنة المركزية لتتبع الانتخابات في ضبط الحالات التي أثارها أغلب زعماء وقادة الأحزاب السياسية، الذين تبادلوا الاتهامات في ما بينهم حول استعمال الملايير قصد استمالة أصوات الناخبين، وشراء كائنات انتخابية جاهزة لتحقيق الفوز، وممارسةأكمل القراءة »
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