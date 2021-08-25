الرياضة
زياش يطمئن خاليلوزيتش
ظهر في الديربي اللندني وأكد جاهزيته لتصفيات المونديال أعاد الدولي المغربي حكيم زياش، لاعب تشيلسي الإنجليزي، الاطمئنان إلى الناخب الوطني، وحيد خاليلوزيتش، بعد مشاركته الأحد الماضي في مباراة تشيلسي وأرسنال، لحساب الجولة الثانية من “بريمير ليغ». ويخشى خاليلوزيتش، من غياب زياش، عن مباراتي الأسود أمام السودان وغينيا كوناكري في تصفياتأكمل القراءة »
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