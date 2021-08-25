الرياضة
كلوب: بكيت لغياب الجماهير
مدرب ليفربول قال إن مفاوضات تجديد عقد صلاح في الطريق الصحيح قال الألماني يورغن كلوب، مدرب ليفربول، إنه بكى بسبب غياب الجماهير عن المباريات في السنتين الماضيتين، بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا. وأوضح كلوب في حوار مع موقع ليفربول الرسمي، أن مفاوضات تجديد عقد الدولي المصري محمد صلاح تسير فيأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا