الرياضة
السودان يستعد للأسود في دبي
اختار منتخب السودان، دبي، لإجراء معسكر إعدادي، يستمر إلى الأحد المقبل، استعدادا لمواجهة المنتخب المغربي الأول، لحساب الجولة الأولى من تصفيات كأس العالم قطر 2022، في 2 شتنبر المقبل، بمركب مولاي عبد الله بالرباط. ومن المنتظر أن يجري المنتخب السوداني، خلال معسكر دبي الإعدادي، مباراتين وديتين، أمام النيجر. ويقود المنتخبأكمل القراءة »
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