الرياضة
احتجاز دوليي أوربا يؤرق الجامعة
أندية ترفض تسريح لاعبيها لمنتخبات بلدان «اللائحة السوداء» والمسؤولون في ورطة ذكرت وسائل إعلام أوربية، أن اتفاقا أبرم بين الأندية في جل الدول، يقضي بعدم السماح للاعبين الدوليين بالالتحاق بمعسكرات منتخباتهم، الموجودة ضمن القائمة السوداء للاتحاد الأوربي، ومن بينها المغرب، والتي يفرض على القادمين منها الدخول في حجر صحي بضعةأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا