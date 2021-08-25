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الباشوات “يستنطقون” وكلاء لوائح

منذ ساعتين
رؤساء دوائر وقياد وخلفان يخضعون مترشحين إلى جلسات استماع لجس النبض   مر أغلب وكلاء اللوائح، الذين أودعوا تصريحات الترشيح للانتخابات التشريعية والجهوية والجماعية المقررة الأربعاء 8 شتنبر المقبل، من جلسات استماع و”سبر نوايا” أمام رجال وزارة الداخلية الذين يغلفون ذلك في إطار “تقرقيب الناب”. وقال وكلاء لوائح لـ”الصباح” إنهمأكمل القراءة »


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منذ ساعتين
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