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الباشوات “يستنطقون” وكلاء لوائح
رؤساء دوائر وقياد وخلفان يخضعون مترشحين إلى جلسات استماع لجس النبض مر أغلب وكلاء اللوائح، الذين أودعوا تصريحات الترشيح للانتخابات التشريعية والجهوية والجماعية المقررة الأربعاء 8 شتنبر المقبل، من جلسات استماع و”سبر نوايا” أمام رجال وزارة الداخلية الذين يغلفون ذلك في إطار “تقرقيب الناب”. وقال وكلاء لوائح لـ”الصباح” إنهمأكمل القراءة »
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