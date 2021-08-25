الرياضة
فتيحي يقود تداريب الخميسات مؤقتا
انطلقت تداريب الاتحاد الزموري للخميسات بملعب 20 غشت، تحت إشراف المدرب هشام فتيحي، مساعد المدرب السابق للفريق الزموري محمد بوطهير، الذي انتقل إلى تدريب الكوكب المراكشي. وتم تكليف فتيحي بالإشراف على تداريب الفريق مؤقتا، قبل التعاقد مع مدرب جديد. وكلفت إدارة الاتحاد الزموري للخميسات مديرها التقني حسن مومن، للإشراف علىأكمل القراءة »
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