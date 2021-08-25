الرياضة
كواليس الفرق
الرجاء الرياضي هنأت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالمغرب، الرجاء الرياضي، بعد تتويجه بلقب كأس محمد السادس للأندية البطلة، الأسبوع الماضي، على حساب اتحاد جدة السعودي. وتوصل الرجاء بتهاني عدد من الفرق الوطنية والقارية، بعد فوزه باللقب العربي، لثاني مرة في تاريخه، بعد نسخة 2006. الفتح الرياضي أنهى الفتح الرياضي تلقيحأكمل القراءة »
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