اذاعة وتلفزيون
“كلها وطريقو” على “الأولى”
يلتقي مشاهدو قناة “الأولى”، اليوم (الأربعاء)، على الساعة العاشرة مساء مع أحداث مسلسل “كلها وطريقو” من بطولة سحر الصديقي ومحمد الشوبي وأمين الناجي وهدى الريحاني ونعيمة إلياس وإخراج مراد الخودي. ويسلط “كلها وطريقو” الضوء على العائلات وعلاقتها بجيرانها وحسن التعامل بينها خلال الزمن الجميل، كما يتناول مواضيع مختلفة خلال فترةأكمل القراءة »
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