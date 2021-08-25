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الرياضة

العسري يغادر خنيفرة

منذ ساعتين
طلب مصطفى العسري إعفاءه من تدريب شباب أطلس خنيفرة، بعد عشرين يوما من التحاقه بالفريق. وعقد العسري أول أمس (الاثنين)، اجتماعا مطولا مع رئيس الفريق الخنيفري سعيد المزلطي، قضى إلى فسخ عقد المدرب. وقال العسري في تصريح ل”الصباح”، إن مشاكل شخصية وراء طلب مغادرته للفريق الخنيفري، مضيفا أنه استقبل باحترام كبيرأكمل القراءة »


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منذ ساعتين
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