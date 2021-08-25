حوادث
مداهمة “كازينو” بطنجة
اعتقال مسير المقهى وحجز آلات وأجهزة للعب القمار ومبالغ مالية مهمة داهمت السلطات المحلية بطنجة، مدعومة بعناصر الأمن والقوات المساعدة، نهاية الأسبوع الماضي، مقهى سريا بوسط المدينة، حوله مالكه فضاء للعب القمار دون ترخيص من السلطات المختصة، وأوقفت مسير المقهى لتعمده مخالفة القانون، وعدد من زبنائه الذين ضبطوا فيأكمل القراءة »
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