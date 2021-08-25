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التسولي يدخل عالم الإخراج
أعلن الممثل سعد التسولي استعداده لدخول عالم الإخراج السينمائي، بعد مسار فني حافل بمجموعة من الأعمال، التي تقمص فيها العديد من الشخصيات، التي حظيت باستحسان جمهوره. وعلى غرار العديد من الممثلين، اختار سعد التسولي بدوره الانتقال من عالم التمثيل إلى الإخراج، إذ يستعد حاليا لخوض تجربة جديدة. وتقاسم سعد التسوليأكمل القراءة »
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