الرياضة
برشيد ينتدب خمسة لاعبين
واصل يوسفية برشيد تعزيز تركيبته البشرية، بضم خمسة لاعبين دفعة واحدة، لتعويض العناصر المغادرة، قبل أسابيع قليلة عن خوض موسمه الرابع في القسم الأول. وتعاقد يوسفية برشيد مع سفيان سعدان لموسم واحد، مسجلا عودته إلى الفريق الذي لعب له قبل ستة أعوام، معارا من الرجاء الرياضي، قبل تحوله إلى الفتحأكمل القراءة »
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