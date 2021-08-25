الرياضة
الإيفواري زيبري بالسريع لموسمين
أصبح الإيفواري يان ويلفريد زيبري، رابع تعاقدات سريع وادي زم، خلال الفترة الحالية، من أجل تعزيز المجموعة التي تجري تداريبها بخريبكة، منذ الأسبوع الماضي، بقيادة فؤاد الصحابي. ووقع المدافع الأوسط ويلفريد من مواليد 1995، القادم من أسيك ميموزا الإيفواري، عقدا احترافيا مع السريع، يمتد لموسمين، إذ يطمح للنجاح في أولأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا