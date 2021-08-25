حوادث
حريق خامس بسوق “كاسابراطا” بطنجة
عاش من جديد تجار سوق «كاسابراطا» الشهير بطنجة، مساء أول أمس (الاثنين)، حالة من الرعب والهلع جراء اندلاع حريق خطير داخل السوق، مخلفا وراءه أضرارا كبيرة في العديد من المحلات التجارية، رغم تدخل عناصر الوقاية المدنية، التي سيطرت على الحريق ومنعته من الامتداد لمحلات تجارية أخرى. وأفاد مصدر محلي مسؤولأكمل القراءة »
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