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أفلام مغربية في مهرجان الإسكندرية
عرض فيلمي “التائهون” للمخرج خلاف و”مرجانة” للسويسي أعلنت إدارة مهرجان الإسكندرية للسينما الفرنكوفونية عن عرض فيلمين مغربيين في الدورة الأولى، بين 11 و16 شتنبر المقبل. ويعرض المهرجان، الذي يرأس لجنته العليا الكاتب المصري محمد سلماوي ضمن مسابقته الرسمية للأفلام الروائية الطويلة فيلمي “التائهون” للمخرج سعيد خلاف في عرضه الدولي الأول،أكمل القراءة »
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