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الاحتيال بتوقيع وزير الداخلية

منذ ساعتين
المتورط استعمل “سكانير” لتزويره للحصول على “كريمات”   اهتزت الخميسات، أخيرا، على واقعة تزوير قرار لوزير الداخلية، وإرساله إلى عامل الإقليم، يأمره فيه بمنح مأذونية نقل “كريمة” لأرملة أحد الجنود السابقين بالمنطقة الجنوبية، إذ تفجرت الفضيحة حينما اكتشف راغب في استغلال الرخصة فضيحة النصب عليه، بعدما أخبره موظف بالعمالة أنأكمل القراءة »


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