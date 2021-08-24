وطنية
الاتحاد بإنزكان على صفيح ساخن
فجرت التزكيات الخاصة بالانتخابات التشريعية والجماعية بإنزكان، صراعات داخل البيت الاتحادي، انتهت باستقالة نعيمة فايدة، الكاتبة الإقليمية، وعضو المجلس الوطني من جميع هياكل الحزب. وسارع الغاضبون إلى إصدار بيان باسم الكتابة الإقليمية أكدوا فيه أن ما يعيشه التنظيم الاتحادي بالمنطقة «تدبير لامسؤول بسبب ما راكمته الكاتبة الإقليمية المستقيلة من أخطاءأكمل القراءة »
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