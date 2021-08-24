الرياضة
الرجاء يستلم 6 ملايير في شتنبر
إطلاق النسخة الجديدة الشهر المقبل علمت «الصباح» من مصادر مطلعة أن الاتحاد العربي لكرة القدم، وعد الرجاء الرياضي، بتسلم منحة الفوز بلقب كأس محمد السادس للأندية البطلة، في بداية شتنبر المقبل. وأوضحت مصادر ل»الصباح» أن المنحة ستصرف كاملة، مع خفض قسط بسبب الغرامات المفروضة على الفريق والتي لم تؤد، خلالأكمل القراءة »
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