الرياضة
الاتحاد العربي يجدد طلبه للجامعة
جدد الاتحاد العربي لكرة القدم طلبه لفوزي لقجع، رئيس الجامعة، بالسماح للرجاء الرياضي، في النسخة المقبلة للكأس العربية، للدفاع عن اللقب الذي يوجد في حوزته. وكشف مصدر مطلع أن الاتحاد العربي خلال اجتماعه الأخير، بمركز محمد السادس بالمعمورة، قبل مغادرة المغرب، جدد طلبه لرئيس الجامعة بضرورة السماح للرجاء بالمشاركة فيأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا