حوادث
تفكيك شبكة للابتزاز
أحالت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس على النيابة العامة المختصة، 5 أشخاص من ذوي السوابق المتعددة، أعمارهم بين 24 سنة و58، لتشكيلهم شبكة إجرامية تنشط في الابتزاز وحيازة السلاح الأبيض في ظروف من شأنها تعريض سلامة الأشخاص والممتلكات إلى الخطر. وأوقف المتهمون تباعا، الخميس الماضي، بناء على معلومات دقيقة وفرتهاأكمل القراءة »
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