حوادث
السطو على وكالتين لتحويل الأموال
المتهم أحدث ثقبا كبيرا في واجهتيهما الزجاجية وشرطة مكناس أطاحت به تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمكناس، أخيرا، من إيقاف شخص يبلغ من العمر 42 سنة، يشتبه في تورطه في قضية تتعلق بالسرقة باستعمال الكسر من داخل وكالتين لتحويل الأموال بحي تولال بالمدينة. وباشرت مصالح الشرطة القضائية، إجراءاتأكمل القراءة »
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