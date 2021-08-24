وطنية
المعتصم يخذل العثماني
رفض الترشح و”بيجيدي” في موقف حرج وأمينه العام يتنافس وحيدا بالعاصمة قرر جامع المعتصم، عمدة سلا، ومدير ديوان رئيس الحكومة، الاعتذار عن قيادة لائحة “المصباح” بالمدينة نفسها، وفق ما أكدته مصادر ” الصباح” ما أدى إلى خلط أوراق سعد الدين العثماني، أمين عام العدالة والتنمية، في إعادة ترتيب لائحة المرشحينأكمل القراءة »
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