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الصحة بفاس تنهار
أطباء وأطر مصلحة “كوفيد” غاضبون وممرضون يحتجون على إقصائهم من منحة الوباء باتت المنظومة الصحية بجهة فاس مهددة بالانهيار أمام تطورات متلاحقة تعرفها مستشفيات الجهة، خاصة في علاقتها مع ارتفاع معدلات الإصابة بكوفيد 19، ما أغضب حتى مهنيي القطاع الذين جهروا بذلك في وقفات احتجاجية مختلفة وبيانات استنكارية طالبت برتقأكمل القراءة »
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