حوادث
قتيل في حادثة باليوسفية
لقي شخص مصرعه في حادثة سير، وقعت، صباح الأربعاء الماضي، قرب حي وادي الذهب باليوسفية. ووفق معطيات حصلت عليها “الصباح”، فإن الضحية كان يسوق دراجة نارية، وفجأة فقد التحكم في مقودها فصدمت عمود إنارة يوجد في حافة الطريق فانزلقت به الدراجة إلى أسفل قنطرة توجد في مدخل الحي. وأفادأكمل القراءة »
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