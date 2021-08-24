الرياضة
الحدادي خارج حسابات إشبيلية
أكد جوليان لوبتيغي، مدرب إشبيلية، لمجموعة من اللاعبين، أنهم خارج حساباته الموسم الجاري، بينهم الدولي المغربي منير الحدادي. وذكرت صحيفة “أس”، أن مدرب إشبيلية، طالب اللاعبين بالبحث عن فضاءات جديدة لمواصلة مسيرتهم الكروية. ولم يشارك الدولي المغربي باستمرار في مباريات إشبيلية الموسم الماضي، وظل حبيس كرسي الاحتياط، بل إنه لازمأكمل القراءة »
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