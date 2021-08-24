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الرياضة

الحدادي خارج حسابات إشبيلية

منذ 7 ساعات
Sevilla's Spanish forward Munir El Haddadi (R) challenges Real Madrid's French defender Raphael Varane during the Spanish League football match between Sevilla and Real Madrid at the Sanchez Pizjuan stadium in Seville on December 5, 2020. (Photo by CRISTINA QUICLER / AFP)
أكد جوليان لوبتيغي، مدرب إشبيلية، لمجموعة من اللاعبين، أنهم خارج حساباته الموسم الجاري، بينهم الدولي المغربي منير الحدادي. وذكرت صحيفة “أس”، أن مدرب إشبيلية، طالب اللاعبين بالبحث عن فضاءات جديدة لمواصلة مسيرتهم الكروية. ولم يشارك الدولي المغربي باستمرار في مباريات إشبيلية الموسم الماضي، وظل حبيس كرسي الاحتياط، بل إنه لازمأكمل القراءة »


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منذ 7 ساعات
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