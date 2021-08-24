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الرياضة

ملعب بركان يثير الجدل بدوري النتيفي

منذ 6 ساعات
Duhail's coach Walid Regragui speaks with his players during the AFC Champions League group C match between Qatar's Al-Duhail and Saudi's Al-Taawoun on September 24, 2020, at the Education City Stadium in the Qatari city of Ar-Rayyan. (Photo by Mustafa ABUMUNES / AFP)
الوداد يفوز على برشيد وبركان يتفوق على «الراك» في مباراتي الافتتاح أثارت الحالة السيئة لعشب الملعب البلدي ببركان، المتتبعين لفعاليات دوري النتيفي، الذي ينظم ببركان على غير العادة، بمشاركة أربعة أندية وطنية، في غياب فريقين من الكونغو في آخر لحظة لأسباب مجهولة. وتساءلت الجماهير عبر المواقع الاجتماعية، عن الأسباب الحقيقيةأكمل القراءة »


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منذ 6 ساعات
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