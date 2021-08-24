الرياضة
ملعب بركان يثير الجدل بدوري النتيفي
الوداد يفوز على برشيد وبركان يتفوق على «الراك» في مباراتي الافتتاح أثارت الحالة السيئة لعشب الملعب البلدي ببركان، المتتبعين لفعاليات دوري النتيفي، الذي ينظم ببركان على غير العادة، بمشاركة أربعة أندية وطنية، في غياب فريقين من الكونغو في آخر لحظة لأسباب مجهولة. وتساءلت الجماهير عبر المواقع الاجتماعية، عن الأسباب الحقيقيةأكمل القراءة »
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