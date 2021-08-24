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الرياضة

مورينيو يرغب في ضم أكرد

منذ 6 ساعات
Rennes Moroccan defender Nayef Aguerd (R) vies with Montpellier's French forward Gaetan Laborde during the French L1 football match between Rennes (SRFRC) and Montpellier (MHSC) at the Roazhon Park stadium in Rennes, western France, on August 29, 2020. (Photo by DAMIEN MEYER / AFP)
كشفت تقارير إعلامية إيطالية، أن روما يتطلع لخطف الدولي المغربي، نايف أكرد، من رين الفرنسي. وحسب موقع “روما 24″، فإن فريق العاصمة، يبحث عن مدافع، ويرى في الدولي المغربي “البروفيل» المناسب. واستنادا إلى المصادر ذاتها، فإن جوزي مورينيو، مدرب روما، تابع بعض مباريات رين في “الليغ 1» ووقف على إمكانياتأكمل القراءة »


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منذ 6 ساعات
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