الرياضة
مورينيو يرغب في ضم أكرد
كشفت تقارير إعلامية إيطالية، أن روما يتطلع لخطف الدولي المغربي، نايف أكرد، من رين الفرنسي. وحسب موقع “روما 24″، فإن فريق العاصمة، يبحث عن مدافع، ويرى في الدولي المغربي “البروفيل» المناسب. واستنادا إلى المصادر ذاتها، فإن جوزي مورينيو، مدرب روما، تابع بعض مباريات رين في “الليغ 1» ووقف على إمكانياتأكمل القراءة »
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