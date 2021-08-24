بانوراما
السفر يهدد الحامل بالإجهاض
بلمو قال إنه لا ينبغي أن تسافر خلال المرحلة الأولى والأخيرة من الحمل أكد الدكتور محمد بلمو، طبيب عام، إن السفر قد يهدد الحامل بالإجهاض، خاصة النساء اللواتي يعانين مشكل فتح عنق الرحم. عن الحالات التي يمنع فيها سفر الحامل، ومحاور أخرى، يتحدث الدكتور بلمو ل”الصباح” في الحوار التالي: أجرتأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا